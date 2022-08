No, non è l’art. 3 della Costituzione che dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro come afferma Ceccardi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella giornata di ieri, nel corso della trasmissione In Onda su La7, Susanna Ceccardi – eurodeputata della Lega – ha mostrato più di una incertezza sulla Costituzione italiana, diffondendo – attraverso un programma di divulgazione politica molto seguito – delle scorrette informazioni che hanno bisogno di un debunking. In un confronto con Matteo Richetti di Azione, l’esponente leghista ha parlato del rapporto tra una eventuale coalizione di centrodestra al governo e l’Unione Europea, il contrasto che potrebbe generarsi e – infine – la possibilità per questa stessa coalizione di avere numeri necessari e sufficienti per cambiare la carta costituzionale. Proprio gli argomenti Susanna Ceccardi e la Costituzione rappresentano il focus di questa operazione di debunking. LEGGI ANCHE > No, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nella giornata di ieri, nel corsotrasmissione In Onda su La7, Susanna– eurodeputataLega – ha mostrato più di una incertezza sullaitaliana, diffondendo – attraverso un programma di divulgazione politica molto seguito – delle scorrette informazioni che hanno bisogno di un debunking. In un confronto con Matteo Richetti di Azione, l’esponente leghista ha parlato del rapporto tra una eventuale coalizione di centrodestra al governo e l’Unione Europea, il contrasto che potrebbe generarsi e – infine – la possibilità per questa stessa coalizione di avere numeri necessari e sufficienti per cambiare la carta costituzionale. Proprio gli argomenti Susannae larappresentano il focus di questa operazione di debunking. LEGGI ANCHE > No, ...

