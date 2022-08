Musk vende le azioni di Tesla per avere liquidità, se sarà costretto ad acquistare Twitter (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra il detto e non detto. A volte, informazioni molto importanti si nascondono nelle risposte a un tweet. Elon Musk ha fornito una indicazione molto importante relativamente a quello che sta accadendo, in questi giorni, alle azioni di Tesla. Il magnate fondatore dell’azienda ha messo in vendita 7 miliardi di dollari di azioni del gruppo automobilistico, con un documento che è stato già approvato e depositato presso la SEC che, negli Stati Uniti, gestisce le operazioni di borsa. La messa in vendita di queste azioni è arrivata all’improvviso, un po’ come accade spesso per le decisioni prese da Elon Musk. Ma in un tweet ha offerto una panoramica sulla motivazione che lo ha spinto a fare questo passo: tutelarsi e immettere nelle sue casse della ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tra il detto e non detto. A volte, informmolto importanti si nascondono nelle risposte a un tweet. Elonha fornito una indicazione molto importante relativamente a quello che sta accadendo, in questi giorni, alledi. Il magnate fondatore dell’azienda ha messo in vendita 7 miliardi di dollari didel gruppo automobilistico, con un documento che è stato già approvato e depositato presso la SEC che, negli Stati Uniti, gestisce le operdi borsa. La messa in vendita di questeè arrivata all’improvviso, un po’ come accade spesso per le decisioni prese da Elon. Ma in un tweet ha offerto una panoramica sulla motivazione che lo ha spinto a fare questo passo: tutelarsi e immettere nelle sue casse della ...

