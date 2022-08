Milan, oggi l’incontro per decidere il futuro di Tomori (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante abbia fatto un solo colpo economicamente importante, oltre ad alcuni riscatti e l’acquisto di Origi, il Milan pare essersi rafforzato. Mancano ancora alcune trattative da definire, ma le operazioni principali di questa sessione estiva dovrebbero essere già chiuse. Per questo motivo, in casa rossonera ci si può concentrare di più sul campo e sulle questioni interne. A tal proposito, si lavora da settimane ai rinnovi di Leão, di Tomori e di altri protagonisti dello Scudetto. Tomori rinnovo Milan Proprio riguardo il centrale inglese ci sono novità: stando a quanto riporta Fabrizio Romano si è sempre più prossimi all’accordo, con le due parti che vogliono continuare insieme dopo i successi degli ultimi mesi. oggi ci saranno nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nonostante abbia fatto un solo colpo economicamente importante, oltre ad alcuni riscatti e l’acquisto di Origi, ilpare essersi rafforzato. Mancano ancora alcune trattative da definire, ma le operazioni principali di questa sessione estiva dovrebbero essere già chiuse. Per questo motivo, in casa rossonera ci si può concentrare di più sul campo e sulle questioni interne. A tal proposito, si lavora da settimane ai rinnovi di Leão, die di altri protagonisti dello Scudetto.rinnovoProprio riguardo il centrale inglese ci sono novità: stando a quanto riporta Fabrizio Romano si è sempre più prossimi all’accordo, con le due parti che vogliono continuare insieme dopo i successi degli ultimi mesi.ci saranno nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il ...

DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli… - gippu1 : Aspettando #DeKetelaere, la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in serie A solo per cinque minuti (più rec… - AntoVitiello : #Adli oggi in amichevole contro la Pergolettese è stato schierato prima alto a sinistra, poi si è spostato in mezzo #Milan - SxNolan_ : RT @linea_inter: Non può essere casuale che nel giorno del compleanno del nostro Eterno Capitano Javier #Zanetti ci sia la conferma dell’us… - bintYusuf___ : RT @DiMarzio: #SerieA, @acmilan | Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il rinnovo di #Tomori: previsto incontro con gli agenti????… -