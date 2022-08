Meta fornisce le chat di una ragazza che ha abortito e adesso spiega perché lo ha fatto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con una nota pubblicata sul blog ufficiale di Meta, l’azienda statunitense ha voluto mettere in chiaro le cose riguardo al suo ruolo, in particolare di Facebook, all’interno di un processo che si è tenuto in Nebraska contro la diciassettenne Celeste Burgess e sua madre, Jessica Burgess, accusate di aver praticato un aborto in casa. Secondo Meta, molte delle informazioni diffuse sarebbero false. Tutto ruota intorno a delle chat private di Facebook che sarebbero state messe a disposizione degli inquirenti. LEGGI ANCHE > Arriva l’aggiornamento della privacy Meta per rendere il trattamento più trasparente chat private Facebook, cosa è successo nel processo in Nebraska? Le prove su cui si baserebbe l’accusa sono dei messaggi privati scambiati tra madre e figlia e ottenuti dal tribunale direttamente da ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con una nota pubblicata sul blog ufficiale di, l’azienda statunitense ha voluto mettere in chiaro le cose riguardo al suo ruolo, in particolare di Facebook, all’interno di un processo che si è tenuto in Nebraska contro la diciassettenne Celeste Burgess e sua madre, Jessica Burgess, accusate di aver praticato un aborto in casa. Secondo, molte delle informazioni diffuse sarebbero false. Tutto ruota intorno a delleprivate di Facebook che sarebbero state messe a disposizione degli inquirenti. LEGGI ANCHE > Arriva l’aggiornamento della privacyper rendere il trattamento più trasparenteprivate Facebook, cosa è successo nel processo in Nebraska? Le prove su cui si baserebbe l’accusa sono dei messaggi privati scambiati tra madre e figlia e ottenuti dal tribunale direttamente da ...

GabryContessa : RT @dariodangelo91: La perquisizione nella villa di #Trump fornisce l'occasione per raccontare una delle manie di Donald da presidente: str… - Beatrix_aka_BM : RT @dariodangelo91: La perquisizione nella villa di #Trump fornisce l'occasione per raccontare una delle manie di Donald da presidente: str… - universo_astro : RT @dariodangelo91: La perquisizione nella villa di #Trump fornisce l'occasione per raccontare una delle manie di Donald da presidente: str… - smilypapiking : RT @dariodangelo91: La perquisizione nella villa di #Trump fornisce l'occasione per raccontare una delle manie di Donald da presidente: str… - dariodangelo91 : La perquisizione nella villa di #Trump fornisce l'occasione per raccontare una delle manie di Donald da presidente:… -