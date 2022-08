Meloni “boccia” l’azzurra Prestigiacomo: candidato migliore resta Musumeci (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Abbiamo sempre difeso l`unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane Nello Musumeci. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Abbiamo sempre difeso l`unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in sicilia, dove ilper noi rimane Nello. Una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere unche saliva sulla Sea Watch con il Pd". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia

