Maria De Filippi, fisico mozzafiato a 60 anni: sul mega yacht incanta tutti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maria De Filippi, che fisico mozzafiato a 60 anni: in vacanza con il marito, il figlio e il fratello, la conduttrice incanta tutti in bikini. 60 anni e non sentirli! E’ il caso di Maria De Filippi che, in vacanza, sfoggia un fisico mozzafiato lasciando tutti senza parole. La regina di canale 5, in attesa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 agosto 2022)De, chea 60: in vacanza con il marito, il figlio e il fratello, la conduttricein bikini. 60e non sentirli! E’ il caso diDeche, in vacanza, sfoggia unlasciandosenza parole. La regina di canale 5, in attesa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

luciano55321084 : Maria De Filippi si confessa: «Sono selvatica come gli animali e temo la morte». Addomesticata dalla TV commercial… - zazoomblog : L’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo ma Maria De Filippi non sa se ci riuscirà - #L’ultimo #desiderio #Maurizio - Antonio13429197 : @LCuccarini Rivogliamo uno spettacolo con @LCuccarini @ManuelFranjo e @FrancoMiseria. L'intervista più bella finor… - CanaYamana : RT @SaCe86: #CanYaman rifiuta la proposta di Maria De Filippi: cachet troppo basso per #LaTalpa - SaCe86 : #CanYaman rifiuta la proposta di Maria De Filippi: cachet troppo basso per #LaTalpa -