“Marco è morto”. L’addio a 51 anni. E dopo il decesso la denuncia della moglie: “Non è giusto” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Morte di Marco Manganotti, il retroscena. L’uomo di 51 anni ha chiuso per sempre i suoi occhi a causa di un grave tumore al colon. ma la storia del cuoco di Castagnaro, in provincia di Verona, non si ferma solo alla grave patologia. Nel corso della sua vita, Marco ha dovuto affrontare momenti molto difficili dovuti al suo sovrappeso. Marco Manganotti morto a 51 anni. Il retroscena sulla morte del cuoco rivela alcuni momenti di vita molto difficili che Marco ha dovuto affrontare. Una realtà, quella dovuta al sovrappeso di quasi 180 chili, ha comportato inevitabilmente altre patologie di cui Marco era affetto, come il diabete ma anche l’ipertensione e l’insufficienza renale. Marco Manganotti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Morte diManganotti, il retroscena. L’uomo di 51ha chiuso per sempre i suoi occhi a causa di un grave tumore al colon. ma la storia del cuoco di Castagnaro, in provincia di Verona, non si ferma solo alla grave patologia. Nel corsosua vita,ha dovuto affrontare momenti molto difficili dovuti al suo sovrappeso.Manganottia 51. Il retroscena sulla morte del cuoco rivela alcuni momenti di vita molto difficili cheha dovuto affrontare. Una realtà, quella dovuta al sovrappeso di quasi 180 chili, ha comportato inevitabilmente altre patologie di cuiera affetto, come il diabete ma anche l’ipertensione e l’insufficienza renale.Manganotti ...

GiuseppeCotell1 : Marco La Rosa - il sito di ricerca - 15° ANNO: IL “GENIO” ITALIANO… NONOSTANTE TUTTO…NON E’ MORTO ! - marco_a_zona : @lorepregliasco Infatti è morto. Non esiste una formazione di centro destra al momento, la coalizione si è spostata… - AGalli99 : RT @11Giuliano: Tragedia evitabile: Incidente di Castelnuovo, muore Marco Breggion. CASTELNUOVO SCRIVIA – Un destino terribile e ingeneros… - RadioGoldAl : A Casalbagliano lo straziante addio a Marco Breggion, la madre: 'Ora sei con Simone, proteggici da lassù' - notizioso : Troppo obeso per entrare nel forno crematorio e il loculo troppo piccolo per contenere la sua bara. La storia del c… -