Maltempo | voragine in centro a Caserta | danni e polemiche

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il giorno dopo la bomba d’acqua che ha fatto cadere alberi, divelto transenne e allagato strade e sottopassi, lasciando parecchi automobilisti in panne nell’acqua alta, asi registrano altri effetti collaterali legali al, oltre alle: unasi è aperta stamani nella centralissima via Crispi, il cui manto stradale era stato oggetto di recenti lavori di rifacimento, e un camion vi è andato a finire con la ruota destra anteriore, inclinandosi; la strada è stata ovviamente chiusa e il traffico deviato con disagi per i cittadini. Gli eccessiviprovocati alla città dal violento nubifragio, durato qualche decina di minuti, hanno spinto il consigliere comunale Maurizio Del Rosso a presentare un’interrogazione urgente, ...

