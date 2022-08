LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni è quarta nell’asta, Mattia Furlani chiude settimo nel lungo con 7.90, male Tamberi (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Nell’alto maschile eliminati a 2.28 Kerr (Nuova Zelanda) e Harrison (Usa), a giocarsi la vittoria saranno Barshim (Qatar) e Woo (Corea del Sud) che hanno superato la misura al primo tentativo. 20.50 Si chiude il giavellotto femminile con la vittoria dell’australiana Barber (64.50 al terzo tentativo) davanti a Kitaguchi (Giappone), 62.37 al quarto turno in pedana. Terza Little (Australia), 61.76 al quinto lancio. 20.48 Vince lo statunitense Grant Holloway in 12?99 davanti al connazionale Trey Cunningham (13?03). Terzo Hansle Parchment (Giamaica) in 13?08. 20.46 Questi gli atleti al via: Kwaou-Mathey, Zhoya, Roberts, Cunningham, Parchment, Martinot-Lagarde, Czykier, Holloway. 20.43 La prossima gara della pista sarà quella dei 110 ostacoli maschili. 20.40 Arriva purtroppo il terzo errore a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 Nell’alto maschile eliminati a 2.28 Kerr (Nuova Zelanda) e Harrison (Usa), a giocarsi la vittoria saranno Barshim (Qatar) e Woo (Corea del Sud) che hanno superato la misura al primo tentativo. 20.50 Siil giavellotto femminile con la vittoria dell’australiana Barber (64.50 al terzo tentativo) davanti a Kitaguchi (Giappone), 62.37 al quarto turno in pedana. Terza Little (Australia), 61.76 al quinto lancio. 20.48 Vince lo statunitense Grant Holloway in 12?99 davanti al connazionale Trey Cunningham (13?03). Terzo Hansle Parchment (Giamaica) in 13?08. 20.46 Questi gli atleti al via: Kwaou-Mathey, Zhoya, Roberts, Cunningham, Parchment, Martinot-Lagarde, Czykier, Holloway. 20.43 La prossima gara della pista sarà quella dei 110 ostacoli maschili. 20.40 Arriva purtroppo il terzo errore a ...

