Letta attacca Meloni: 'Cerca di incipriarsi'. Lei: 'Frase misogina, io coerente' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Salvini: "In 5 anni flat tax al 15% anche a dipendenti". Meloni: "Io premier con più voti" Roma, 10 agosto 2022 - Enrico Letta va all'attacco di Giorgia Meloni , accusandola di "Cercare di cambiare ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Salvini: "In 5 anni flat tax al 15% anche a dipendenti".: "Io premier con più voti" Roma, 10 agosto 2022 - Enricova all'attacco di Giorgia, accusandola di "re di cambiare ...

ItaliaViva : Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo… - LaNotiziaTweet : Enrico #Letta attacca la #Meloni e intanto annuncia la candidatura di Carlo Cottarelli con Pd e +Europa - rainboyfriends : RT @PietroSalvatori: La Lega attacca Letta per aver detto di aver mangiato 'un buon hamburger vegano' 'Una dichiarazione inopportuna e poc… - GiorgiaPremier : RT @NicolaPorro: Enrico #Letta attacca, Giorgia #Meloni reagisce con un post molto duro. Però c'è un errore che la leader Fdi non deve comm… - GabriellaPremo1 : RT @NicolaPorro: Enrico #Letta attacca, Giorgia #Meloni reagisce con un post molto duro. Però c'è un errore che la leader Fdi non deve comm… -