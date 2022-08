Lecco, gara di solidarietà per il piccolo Achille affetto da una malattia rara: raccolti 300mila euro (Di mercoledì 10 agosto 2022) 300mila euro raccolti in poco più di due settimane, da oltre 6.000 donatori. Questo il risultato della raccolta fondi lanciata dai genitori del piccolo Achille, cieco e affetto dalla rarissima malattia di Norrie che colpisce un bimbo su cinque milioni. «Ci siamo trovati in un incubo, ma non ci siamo arresi. E ora grazie alla solidarietà di migliaia di persone possiamo provare a scalare il muro che ci siamo trovati davanti», hanno commentato la madre Sara Rusconi e il padre Simone Losa al Corriere della Sera. Achille ha 5 mesi e, appena nato (l’1 marzo 2022), i medici si sono accorti che presentava una malformazione alla retina su entrambi gli occhi. Sono necessarie alcune operazioni per permettergli di poter almeno recuperare la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022)in poco più di due settimane, da oltre 6.000 donatori. Questo il risultato della raccolta fondi lanciata dai genitori del, cieco edalla rarissimadi Norrie che colpisce un bimbo su cinque milioni. «Ci siamo trovati in un incubo, ma non ci siamo arresi. E ora grazie alladi migliaia di persone possiamo provare a scalare il muro che ci siamo trovati davanti», hanno commentato la madre Sara Rusconi e il padre Simone Losa al Corriere della Sera.ha 5 mesi e, appena nato (l’1 marzo 2022), i medici si sono accorti che presentava una malformazione alla retina su entrambi gli occhi. Sono necessarie alcune operazioni per permettergli di poter almeno recuperare la ...

