Infortunio Bohinen: Salernitana in ansia per il ginocchio del norvegese (Di mercoledì 10 agosto 2022) Brutte notizie per Emil Bohinen il cui Infortunio al ginocchio è abbastanza grave: ecco l'esito degli esami strumentali Infortunio piuttosto grave per Emil Bohinen, uscito malconcio dalla serata di Coppa Italia che ha visto la Salernitana cadere contro il Parma. Il comunicato del club annuncia la lesione parziale del collaterale mediale, tempi di recupero intorno ai 30-40 giorni. IL COMUNICATO – La visita specialistica ortopedica e le indagini strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Emil Bohinen presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

