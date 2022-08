I piani di Mosca per la centrale di Zaporizhzhia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nikopol. “I russi hanno minato la centrale nucleare e sono pronti a farla saltare per aria”, la notizia rimbalza su ogni telefono nel distretto di Zaporizhzhia e Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nikopol. “I russi hanno minato lanucleare e sono pronti a farla saltare per aria”, la notizia rimbalza su ogni telefono nel distretto di

MicheleTommaso4 : RT @JozeJechich_JJ: Quando i ruSSofili vi dicono che tutto va secondo i piani, voi sbattetegli sotto il muso la lista dei quasi 1.000 carri… - universo_astro : RT @JozeJechich_JJ: Quando i ruSSofili vi dicono che tutto va secondo i piani, voi sbattetegli sotto il muso la lista dei quasi 1.000 carri… - JozeJechich_JJ : Quando i ruSSofili vi dicono che tutto va secondo i piani, voi sbattetegli sotto il muso la lista dei quasi 1.000 c… - lettera_mosca : ESTONIA - Il Governo estone ha istituito una Commissione sui monumenti, incaricata di preparare in via riservata i… - rob_stg : @N0TJUST4NY sappi che mi stai chiedendo una delle cose più difficili del mondo. il libro è diviso in due parti e ci… -