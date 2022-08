Golf: al via i playoff della FedEx Cup. Si comincia con il St. Jude Championship (Di mercoledì 10 agosto 2022) Negli Stati Uniti, a livello Golfistico, si parla di questo come del momento più atteso del 2022. I playoff della FedEx Cup sono ormai a tre tornei, e non più a quattro, ma mantengono sempre un grandissimo fascino. Sono i 125 migliori quelli che si danno battaglia su tre campi di particolare fama: uno solo verrà proclamato campione del PGA Tour per la stagione 2021-2022. Si comincia con il FedEx St. Jude Championship, che dal 2007 fa parte del cammino di avvicinamento al Tour Championship, dove giungono i 30 migliori del circuito americano. Ma una parte del torneo è già iniziata: non sui green, ma nelle aule di tribunale, dal momento che prosegue imperterrita la battaglia tra gli ex giocatori passati con la LIV Golf e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Negli Stati Uniti, a livelloistico, si parla di questo come del momento più atteso del 2022. ICup sono ormai a tre tornei, e non più a quattro, ma mantengono sempre un grandissimo fascino. Sono i 125 migliori quelli che si danno battaglia su tre campi di particolare fama: uno solo verrà proclamato campione del PGA Tour per la stagione 2021-2022. Sicon ilSt., che dal 2007 fa parte del cammino di avvicinamento al Tour, dove giungono i 30 migliori del circuito americano. Ma una parte del torneo è già iniziata: non sui green, ma nelle aule di tribunale, dal momento che prosegue imperterrita la battaglia tra gli ex giocatori passati con la LIVe ...

