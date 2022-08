Fino all’ultimo indizio è su Netflix: chi è davvero il serial killer? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da pochi giorni nel catalogo di Netflix c’è anche il film Fino all’ultimo indizio (The Little Things) . Uno dei film che sicuramente, vi sarà stato proposto come “imperdibile” ed effettivamente, visto il cast, ci si aspetterebbero grandi cose. Fino all’ultimo indizio è un film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock con un cast di primo livello: da Jared Leto, che veste i panni del presunto serial killer a Denzel Washington che indaga insieme a Rami Malek. Tre attori di primissimo livello, tre grandi stelle di Hollywood per un film che però in qualche modo spreca il grande potenziale dei protagonisti. O forse ne fa il solo punto di forza dimenticando, soprattutto nella prima parte della narrazione ( un’ora di film appare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da pochi giorni nel catalogo dic’è anche il film(The Little Things) . Uno dei film che sicuramente, vi sarà stato proposto come “imperdibile” ed effettivamente, visto il cast, ci si aspetterebbero grandi cose.è un film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock con un cast di primo livello: da Jared Leto, che veste i panni del presuntoa Denzel Washington che indaga insieme a Rami Malek. Tre attori di primissimo livello, tre grandi stelle di Hollywood per un film che però in qualche modo spreca il grande potenziale dei protagonisti. O forse ne fa il solo punto di forza dimenticando, soprattutto nella prima parte della narrazione ( un’ora di film appare ...

lucianonobili : Mario #Fiorentini, partigiano, 103 anni, maestro e amico, ci ha lasciato all’alba. Una guida e un testimone impareg… - gparagone : Noi lotteremo fino all'ultimo (?????) come LEONI, ....ma non è vero che siamo l'ultima speranza. Se anche noi doves… - gennaromigliore : Noi abbiamo cercato fino all’ultimo una discussione sui programmi. Si è preferita una discussione sui posti. Sarà u… - willerdino : RT @masup0: @borghi_claudio Prima trovi il sistema di farle pagare a chi in questi anni ha evaso a danno di tutti, ma soprattutto di quegli… - Renata91493146 : RT @Matteo76216: @Renata91493146 Non sanno più cosa inventarsi pur di non ammettere che le vere cure, quelle che hanno ostacolato fino all'… -