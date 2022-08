Ferragosto Sannazzareno | domani il concerto dei Dr Jazz

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan Nazzaro (Bn) – Giovedì 11 agosto per il Quarantennale del Festival arriva a San Nazzaro l’irresistibile formazione swing sannita. Venerdì 12 sarà la volta dei travolgenti Nuju Dr.& Dirty Bucks al! L’Associazione socio culturale “” con il Patrocinio del Comune di San Nazzaro, la collaborazione di Pro Loco San Nazzaro, il contributo della Camera di Commercio di Benevento e del BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi, con Associazione socio culturale Integramente e Pro-Poteca presenta:2022 40ma EDIZIONE Giovedì 10 Agosto 2022 h. 23.00 Piazza Roma San Nazzaro (BN) DR.& DIRTY BUCKS SWING BAND ingresso ...

GazzettAvellino : Torna il Ferragosto Sannazzareno fino a mercoledì 17. - ilperiodo : Dal 9 agosto: 40 anni di Ferragosto Sannazzareno! - DonatoZoppo : Torna il Ferragosto Sannazzareno, dal 9 agosto al via la 40ma edizione - pengueraffaele : San Nazzaro (BN), dal 9 agosto: 40ma edizione del Ferragosto Sannazzareno -

anteprima24.it

L'Associazione socio culturale "" con il Patrocinio del Comune di San Nazzaro, la collaborazione di Pro Loco San Nazzaro, il contributo della Camera di Commercio di Benevento e del BCC di San Marco dei ...L'Associazione socio culturale "" con il Patrocinio del Comune di San Nazzaro, la collaborazione di Pro Loco San Nazzaro, il contributo della Camera di Commercio di Benevento e del BCC di San Marco dei ... Torna il Ferragosto Sannazzareno, dal 9 agosto al via la 40ma edizione Quarant'anni di Ferragosto Sannazzareno! Uno straordinario traguardo per una delle più longeve manifestazioni estive della Campania, che torna dal 7 al 19 agosto, attesa più che mai dopo due anni di ...Quarant’anni di Ferragosto Sannazzareno! Uno straordinario traguardo per una delle più longeve manifestazioni estive della Campania, che torna dal 7 al 19 agosto, attesa più che mai dopo due anni di p ...