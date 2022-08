Fan argentini di Justin Bieber accampati per il concerto di settembre (Di mercoledì 10 agosto 2022) I fan di Justin Bieber accampati per il concerto Justin Bieber probabilmente rimarrà senza parole (un po’ come tutti noi) quando scoprirà la notizia. Alcuni dei suoi fan argentini hanno deciso di farsi già trovare fuori dai cancelli in vista del suo concerto. L’evento del lungo tour è in programma il 10 settembre a Buenos L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 10 agosto 2022) I fan diper ilprobabilmente rimarrà senza parole (un po’ come tutti noi) quando scoprirà la notizia. Alcuni dei suoi fanhanno deciso di farsi già trovare fuori dai cancelli in vista del suo. L’evento del lungo tour è in programma il 10a Buenos L'articolo proviene da Novella 2000.

michiamanolessi : I fan Argentini di Justin Bieber sono già accampati per il concerto del 10 settembre.. Ma che, what? No dai è un fake non può essere vero... - victimofmyfeels : Non i fan argentini di giustino accampati per il suo concerto letteralmente con le tende non ironicamente UN MESE P… - Marti64856023 : I fan di Messi che non lo vogliono via perché è amichetto suo e hanno paura sia triste senza argentini ???? -