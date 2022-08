Europa Verde e Sinistra italiana candidano Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 agosto 2022)hanno deciso di candidare. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa alla Camera il portavoce di Ev, Angelo Bonelli, e il segretario di Sì, Nicola Fratoianni.è nato in Costa d’Avorio, giunto in Italia nel 1999, per anni si è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti.saranno candidati nell’uninominale e saranno i capilista die Si. L'articolo proviene da Ildenaro.it.