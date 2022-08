Elezioni 2022, Berlusconi: “Penso che mi candiderò al Senato” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ci sto pensando, perché ho avuto pressioni da parte di tantissime persone, non solo da parte di Fi. Quindi Penso che alla fine mi candiderò al Senato”. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, ospite di “Radio Anch’io” su Radio Raiuno. Quanto all’ipotesi di Giorgia Meloni premier, il Cav ribadisce: “Noi abbiamo sempre detto che chi ha più voti, verrà proposto al capo dello Stato come candidato-premier. Se sarà Giorgia Meloni io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito” Quindi, nel commentare l’allarma lanciato dai leader del centrosinistra sui rischi di autoritarismo in caso di vittoria del centrodestra alle prossime Elezioni, Berlusconi spiega: “Ho l’impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla sinistra. Il Pd in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ci sto pensando, perché ho avuto pressioni da parte di tantissime persone, non solo da parte di Fi. Quindiche alla fine mial”. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio, ospite di “Radio Anch’io” su Radio Raiuno. Quanto all’ipotesi di Giorgia Meloni premier, il Cav ribadisce: “Noi abbiamo sempre detto che chi ha più voti, verrà proposto al capo dello Stato come candidato-premier. Se sarà Giorgia Meloni io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito” Quindi, nel commentare l’allarma lanciato dai leader del centrosinistra sui rischi di autoritarismo in caso di vittoria del centrodestra alle prossimespiega: “Ho l’impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla sinistra. Il Pd in ...

