E il terzo polo? Qualche dubbio di Giorgio La Malfa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al direttore - Ho apprezzato il giudizio di Giuliano Ferrara sui repubblicani e sui liberali del Dopoguerra che, tra le forze laiche, avevano una posizione che "consentì loro di influire sul degasperismo e sul centrosinistra". E concordo con la sua conclusione che, in un sistema elettorale maggioritario, non c'è spazio per protagonismi narcisistici. O si sostiene una coalizione o l'altra. Per questo motivo non sono assolutamente d'accordo che in questa circostanza i repubblicani si schierino con il cosiddetto terzo polo come avrebbe deciso ieri la loro Direzione. Durante tutto il Dopoguerra la collocazione internazionale dell'Italia in Europa e nell'occidente è stata la discriminante fondamentale. Lo sviluppo economico che ne è seguito e che Draghi sembrava avere rimesso in moto era ed è strettamente collegato a quella collocazione. La coalizione ...

