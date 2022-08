"Dimettetevi, come fece lui". Travaglio, che ignoranza: il disastro in prima pagina (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scivolone senza precedenti per Marco Travaglio: nell'editoriale uscito oggi sul Fatto Quotidiano, il giornalista ha commesso un errore che non è passato inosservato. Anzi, è praticamente diventato virale sui social. Nel suo pezzo, il direttore del Fatto parla del disastro politico del Pd, invitando Letta e altri esponenti di spicco del partito a dimettersi, "come Armando Diaz dopo Caporetto". Peccato, però, che nel 1917 l'esercito italiano fosse guidato da Luigi Cadorna e non da Diaz. Cadorna, tra l'altro, non si dimise per propria volontà, ma fu invitato a farlo. Diaz invece fu proprio quello che guidò l'Italia dalla disfatta di Caporetto alla vittoria. Il paragone storico, insomma, non è riuscito. E l'articolo, che aveva un intento ironico, ha fatto fare una figuraccia a Travaglio. Che nello specifico ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scivolone senza precedenti per Marco: nell'editoriale uscito oggi sul Fatto Quotidiano, il giornalista ha commesso un errore che non è passato inosservato. Anzi, è praticamente diventato virale sui social. Nel suo pezzo, il direttore del Fatto parla delpolitico del Pd, invitando Letta e altri esponenti di spicco del partito a dimettersi, "Armando Diaz dopo Caporetto". Peccato, però, che nel 1917 l'esercito italiano fosse guidato da Luigi Cadorna e non da Diaz. Cadorna, tra l'altro, non si dimise per propria volontà, ma fu invitato a farlo. Diaz invece fu proprio quello che guidò l'Italia dalla disfatta di Caporetto alla vittoria. Il paragone storico, insomma, non è riuscito. E l'articolo, che aveva un intento ironico, ha fatto fare una figuraccia a. Che nello specifico ha ...

