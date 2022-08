Diletta Leotta | corpo mozzafiato | restano tutti incantati | ecco perchè

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha una bellezza a dir poco fuori dal comune; con i suoi scatti fa letteralmente impazzire i suoi numerosi fan. Iniziamo dal discorso sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare le relazioni avute dacon Matteo Mammì, con Daniele Scardina (pugile conosciuto con il soprannome di King Toretto) ma soprattutto quella con Can Yaman, l’attore turco salito alla ribalta grazie alla serie Mr Wrong – Lezioni d’amore. Attualmente sembra impegnata in una relazione con Giacomo Cavalli; non ci sono conferme ufficiali ma i due sono stati visti dagli occhi, per nulla indiscreti, delle telecamere. InstagramPer quanto riguarda l’aspetto professionale bisogna menzionare come, in passato,si è trovata di fronte a due bivi veramente ...