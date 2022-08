Che cosa sono le guerre cognitive (Di mercoledì 10 agosto 2022) La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno accelerato l’ascesa di un nuovo modo di fare la guerra, in germogliazione da alcuni decenni, che ha incrementato significativamente la deleterietà di operazioni psicologiche (psyops) e guerre informative (infowars) ed è destinato a restare. Per sempre. Questo nuovo modo di concepire l’arte della guerra, conseguenza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 10 agosto 2022) La pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina hanno accelerato l’ascesa di un nuovo modo di fare la guerra, in germogliazione da alcuni decenni, che ha incrementato significativamente la deleterietà di operazioni psicologiche (psyops) einformative (infowars) ed è destinato a restare. Per sempre. Questo nuovo modo di concepire l’arte della guerra, conseguenza InsideOver.

