Calenda scommette che con il terzo polo in campo la destra non vincerà (Di mercoledì 10 agosto 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi stanno lavorando all’accordo. «Ci stiamo sentendo, stiamo discutendo ma, visto com’è andata con il Pd, finché non sono depositati i simboli non mi sbilancio», dice Calenda alla Stampa. In ogni caso, il leader di Azione spera che il terzo polo nasca. «Ci sono tutte le premesse per farlo, perché con Italia Viva siamo vicini dal punto di vista programmatico. Poi c’è da accordarsi su come organizzare la campagna elettorale, su chi parlerà per la coalizione, oltre ovviamente ai collegi. Stiamo lavorando, ma è pur sempre un incontro tra forze politiche che hanno fatto scelte diverse nel recente passato: loro sono stati al governo con il Movimento Cinque stelle, noi no». Le questioni da dirimere riguardano la spartizione delle candidature e la leadership. E si starebbe facendo strada l’idea di un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Carloe Matteo Renzi stanno lavorando all’accordo. «Ci stiamo sentendo, stiamo discutendo ma, visto com’è andata con il Pd, finché non sono depositati i simboli non mi sbilancio», dicealla Stampa. In ogni caso, il leader di Azione spera che ilnasca. «Ci sono tutte le premesse per farlo, perché con Italia Viva siamo vicini dal punto di vista programmatico. Poi c’è da accordarsi su come organizzare la campagna elettorale, su chi parlerà per la coalizione, oltre ovviamente ai collegi. Stiamo lavorando, ma è pur sempre un incontro tra forze politiche che hanno fatto scelte diverse nel recente passato: loro sono stati al governo con il Movimento Cinque stelle, noi no». Le questioni da dirimere riguardano la spartizione delle candidature e la leadership. E si starebbe facendo strada l’idea di un ...

christianrocca : RT @Linkiesta: @CarloCalenda scommette che con il terzo polo in campo la destra non vincerà | #ElezioniPolitiche22 - AMarco1987 : Calenda scommette che con il terzo polo in campo la destra non vincerà - bezzifer : Prove di alleanza con Renzi. Calenda scommette che con il terzo polo in campo la destra non vincerà - Linkiesta : @CarloCalenda scommette che con il terzo polo in campo la destra non vincerà | #ElezioniPolitiche22 - Silvy_Pc : RT @dariodangelo91: Il tormento di Carlo #Calenda: restare nell'alleanza col #Pd o smarcarsi all'ultima curva rilanciando il #TerzoPolo (ma… -