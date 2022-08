Calcio: Serie B, gli arbitri della prima giornata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Dopo aver diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia, Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere Modena-Frosinone di Serie B, in programma sabato sera. Rinviato per ora il suo debutto nella massima Serie. Questi gli arbitri della prima giornata di Serie B in programma nel fine settimana. Ascoli-Ternana: Cosso; Benevento-Cosenza: Di Bello; Brescia-Sudtirol: Santoro; Cittadella-Pisa: Zufferli; Como-Cagliari: Manganiello; Modena-Frosinone: Ferrieri Caputi; Palermo-Perugia: Ayroldi; Parma-Bari: Massa; Spal-Reggina: Perenzoni; Venezia-Genoa: Irrati. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Dopo aver diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia, Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere Modena-Frosinone diB, in programma sabato sera. Rinviato per ora il suo debutto nella massima. Questi glidiB in programma nel fine settimana. Ascoli-Ternana: Cosso; Benevento-Cosenza: Di Bello; Brescia-Sudtirol: Santoro; Citta-Pisa: Zufferli; Como-Cagliari: Manganiello; Modena-Frosinone: Ferrieri Caputi; Palermo-Perugia: Ayroldi; Parma-Bari: Massa; Spal-Reggina: Perenzoni; Venezia-Genoa: Irrati.

