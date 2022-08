Calciatore lascia la carriera a 23 anni per donare il fegato alla mamma malata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mette in pausa la sua carriera da Calciatore per donare il fegato alla mamma. Robert Peric-Komsic, una promessa del calcio di 23 anni che gioca nel Cibalia, una squadra croata, dal 2020, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per donare il 70% del suo fegato alla madre malata. La donna da anni combatteva contro una brutta malattia e alla fine il figlio ha scelto di ridarle una vita normale. «È andato tutto benissimo, sia l’operazione che il recupero», ha detto il 23enne, «Grazie a Dio, ora stiamo entrambi bene e mia madre ha finalmente ottenuto una nuova vita dopo 13 anni di dura lotta». L’intervento è stato eseguito a marzo e ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mette in pausa la suadaperil. Robert Peric-Komsic, una promessa del calcio di 23che gioca nel Cibalia, una squadra croata, dal 2020, ha deciso di mettere in pausa la suaperil 70% del suomadre. La donna dacombatteva contro una brutta malattia efine il figlio ha scelto di ridarle una vita normale. «È andato tutto benissimo, sia l’operazione che il recupero», ha detto il 23enne, «Grazie a Dio, ora stiamo entrambi bene e mia madre ha finalmente ottenuto una nuova vita dopo 13di dura lotta». L’intervento è stato eseguito a marzo e ...

