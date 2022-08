Billa42_ : Bolsonaro vs Lula: si avvicinano le elezioni in Brasile - BonoraGabriella : RT @GenCar5: Una bellina di #Bolsonaro è quando ha detto: 'ché se vince Lula sappiate che farà chiudere poligoni di tiro e aprire bibliotec… - HamiltonPozzi : Buongiorno a tutti felice Giornata fortuna Pace. Lula 13 presidente Alckmin vice no primeiro turno.… - orwell1961 : RT @GenCar5: Una bellina di #Bolsonaro è quando ha detto: 'ché se vince Lula sappiate che farà chiudere poligoni di tiro e aprire bibliotec… - michele_riela : RT @GenCar5: Una bellina di #Bolsonaro è quando ha detto: 'ché se vince Lula sappiate che farà chiudere poligoni di tiro e aprire bibliotec… -

... evangelici ultraconservatori e milizie armate che ha portato all'ascesa dinon è destinato a sparire anche in caso di una trionfale vittoria di, ma peserà ancora molto sulle sorti del ...Del resto si parla di sfida "armata" anche nell'attuale corsa per le presidenziali, conche vuole coinvolgere l'esercito nello spoglio e il rivaleche gira con il giubbotto anti - ...Si avvicinano le elezioni in Brasile e si accende il duello Bolsonaro vs Lula. Secondo i sondaggi, Lula sarebbe in vantaggio di 18 punti. Molti temono che in caso di sconfitta Bolsonaro non accetti.O jornalista Bernardo Mello Franco, colunista do Globo, afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode reconquistar a elite brasileira, ao oferecer normalidade, contra o caos e o golpismo ...