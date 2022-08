Benevento-Cosenza affidata a Di Bello di Brindisi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Marco Di Bello di Brindisi a dirigere il debutto in campionato del Benevento contro il Cosenza, previsto per domenica 14 agosto alle ore 20.45 allo stadio Ciro Vigorito. Per Di Bello è il nono incrocio con la Strega. Due quelli della scorsa stagione (una vittoria e una sconfitta contro Alessandria in casa e Monza in trasferta). In precedenza il direttore di gara pugliese aveva arbitrato i giallorossi in serie A nel 2020/21 (1-1 all’ultima giornata contro il Torino) e nel 2017/18 Benevento-Napoli 0-2 e Verona-Benevento 1-0). In un passato ormai remoto le direzioni di gara in Lega Pro 2010/11: semifinale di ritorno play off con la Juve Stabia (1-1 e giallorossi eliminati), e stagione regolare (successi 1-2 in casa della Lucchese e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Marco Didia dirigere il debutto in campionato delcontro il, previsto per domenica 14 agosto alle ore 20.45 allo stadio Ciro Vigorito. Per Diè il nono incrocio con la Strega. Due quelli della scorsa stagione (una vittoria e una sconfitta contro Alessandria in casa e Monza in trasferta). In precedenza il direttore di gara pugliese aveva arbitrato i giallorossi in serie A nel 2020/21 (1-1 all’ultima giornata contro il Torino) e nel 2017/18-Napoli 0-2 e Verona-1-0). In un passato ormai remoto le direzioni di gara in Lega Pro 2010/11: semifinale di ritorno play off con la Juve Stabia (1-1 e giallorossi eliminati), e stagione regolare (successi 1-2 in casa della Lucchese e ...

