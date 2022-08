Barcellona, Christensen e Kessié possono liberarsi: il retroscena incredibile sulla clausola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le voci intorno al futuro, e non solo, del Barcellona non smettono d’infittirsi. Da diversi mesi ormai il club blaugrana attraversa un periodo di grande crisi finanziaria, con milioni di debiti da coprire ed un futuro tutt’altro che roseo dal punto di vista economico. Stando a quanto riportato da “ESPN“, dei risvolti ai limiti dell’incredibile potrebbero verificarsi in casa blaugrana nei prossimi giorni. Secondo le recenti news infatti, vi sarebbe una clausola che permetterebbe ad Andreas Christensen e Franck Kessie di liberarsi gratuitamente dal club spagnolo, nel caso il Barcellona non fosse in grado di tesserarli entro sabato 13/08, data dell’esordio in Liga contro il Rayo Vallecano. Barcellona Christensen Kessie Il difensore danese ed il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le voci intorno al futuro, e non solo, delnon smettono d’infittirsi. Da diversi mesi ormai il club blaugrana attraversa un periodo di grande crisi finanziaria, con milioni di debiti da coprire ed un futuro tutt’altro che roseo dal punto di vista economico. Stando a quanto riportato da “ESPN“, dei risvolti ai limiti dell’potrebbero verificarsi in casa blaugrana nei prossimi giorni. Secondo le recenti news infatti, vi sarebbe unache permetterebbe ad Andrease Franck Kessie digratuitamente dal club spagnolo, nel caso ilnon fosse in grado di tesserarli entro sabato 13/08, data dell’esordio in Liga contro il Rayo Vallecano.Kessie Il difensore danese ed il ...

cmdotcom : #Barcellona nel caos: spunta la clausola che permette a #Kessie e #Christensen di andarsene via a zero - FBiasin : Il #Barcellona pur di completare una campagna acquisti faraonica (Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christense… - NandoNuovo : RT @theMilanZone_: ?? @espn - Caos Barcellona, per #Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata regist… - striv_97 : RT @theMilanZone_: ?? @espn - Caos Barcellona, per #Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata regist… - coraline222222 : RT @FcInterNewsit: ESPN - Clamoroso a Barcellona: Christensen e Kessie potrebbero lasciare a parametro zero -