WWE: Altro giro, altro ritorno di un ex NXT, Dexter Lumis ha messo nel mirino AJ Styles? (Di martedì 9 agosto 2022) Ormai ci stiamo abituando, da quando Triple H ha assunto il controllo creativo degli show i cambiamenti si sono visti nello svolgimento delle puntate, nella gestione diversa di atleti che stavano finendo nel dimenticatoio e soprattutto nei ritorni di Superstar licenziate nei mesi scorsi, in particolare gli ex NXT che erano stati lanciati proprio da The Game. Stanotte a Raw è stato il momento di un altro ritorno. Cos’è successo nel parcheggio? Il main event della puntata di Raw ha visto affrontarsi in un No Disqualification match AJ Styles e The Miz. A trionfare è stato il Phenomenal One, ma prima che Raw andasse off air, i festeggiamenti di Styles sono stati disturbati da qualcosa successo tra il pubblico a bordo ring. Un uomo incappucciato si è diretto verso la barricata e mentre sembrava ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022) Ormai ci stiamo abituando, da quando Triple H ha assunto il controllo creativo degli show i cambiamenti si sono visti nello svolgimento delle puntate, nella gestione diversa di atleti che stavano finendo nel dimenticatoio e soprattutto nei ritorni di Superstar licenziate nei mesi scorsi, in particolare gli ex NXT che erano stati lanciati proprio da The Game. Stanotte a Raw è stato il momento di un. Cos’è successo nel parcheggio? Il main event della puntata di Raw ha visto affrontarsi in un No Disqualification match AJe The Miz. A trionfare è stato il Phenomenal One, ma prima che Raw andasse off air, i festeggiamenti disono stati disturbati da qualcosa successo tra il pubblico a bordo ring. Un uomo incappucciato si è diretto verso la barricata e mentre sembrava ...

