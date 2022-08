Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Su mia candidatura vedremo” (Di martedì 9 agosto 2022) “Sul mio futuro vedremo, oggi parliamo del futuro del Paese, del futuro dell’Italia”. Dopo il no alla premiership e ad un eventuale candidatura alla presidenza del Senato “mi hanno assalito tutti quelli del mio partito e anche degli altri partiti, dicendomi è importante che lei si candidi e quindi ho detto lasciatemi pensare un poco e poi decidiamo”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Radio 24 Il Sole 24 ore’. “Il Partito democratico ha scelto come suo alleato anche chi ha votato contro l’allargamento dell’Alleanza atlantica, questo non è accaduto 30 o 40 anni fa ma la settimana scorsa nel nostro Parlamento. La nostra fede europeista e occidentale – ha spiegato Berlusconi – è parte della nostra storia a differenza della sinistra, non abbiamo nulla da dimostrare, i nostri Governi sono sempre stati dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) “Sul mio futuro, oggi parliamo del futuro del Paese, del futuro dell’Italia”. Dopo il no alla premiership e ad un eventualealla presidenza del Senato “mi hanno assalito tutti quelli del mio partito e anche degli altri partiti, dicendomi è importante che lei si candidi e quindi ho detto lasciatemi pensare un poco e poi decidiamo”. Lo ha affermato Silvio, ospite di ‘Radio 24 Il Sole 24 ore’. “Il Partito democratico ha scelto come suo alleato anche chi ha votato contro l’allargamento dell’Alleanza atlantica, questo non è accaduto 30 o 40 anni fa ma la settimana scorsa nel nostro Parlamento. La nostra fede europeista e occidentale – ha spiegato– è parte della nostra storia a differenza della sinistra, non abbiamo nulla da dimostrare, i nostri Governi sono sempre stati dalla ...

