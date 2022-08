Ucraina | ondate di attacchi russi nel Donetsk | Dagli Usa nuove armi a Kiev per un miliardo di dollari

VirtualRaven : @KeyshonIMP @marangelo2005 @analiticamente1 @ultimoft Stiamo parlando di due eserciti differenti, di due dottrine d… - Perplexity_is : @giorgio_gori C'è qualcosa di cui Putin non sia responsabile? Chessò, i cinghiali a Roma. O neanche quelli? Comunqu… -

Sky Tg24

Onu: assistenza umanitaria per 17,7 milioni di persone. Allarme delle Nazioni Unite a Zaporizhzhia: 'Attacco suicida'. Media: 'La Russia brucia il gas che non manda in ...... in questi giorni di isteria climatica per ledi calore che colpiscono l'Europa. La scusa ... Mosca combatte quello che considera essere la decadenza dell'occidente, quindi l', perché si ... Guerra Ucraina Russia, Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti. DIRETTA Pesanti combattimenti sono in corso nelle zone in prima linea vicino alla città orientale di Donetsk: lo rende noto lo Stato maggiore di Kiev spiegando che le truppe russe stanno lanciando ondate di a ...A quasi sei mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, a Kiev continuano ad arrivare gli aiuti dall'Occidente. Il Pentagono ha annunciato l'invio di nuove armi per un miliardo di dollari. Sono in corso ...