San Lorenzo | la notte delle stelle cadenti | miti e credenze tra il sacro e il profano

San Lorenzo è la notte più magica e romantica dell'anno, mancano poche ore e saremo tutte con il naso all'insù, a guardare il cielo, ovviamente laddove sia sereno. Ma le più attente sanno già che lo sciame delle Perseidi (provenienti cioè dalla costellazione di Perseo), le meteore più attese del 2022, è in corso dal 14 luglio e sarà visibile fino al 1 settembre. Quello a cui assisteremo nei prossimi giorni, però, è il picco, altresì chiamato Lacrime di San Lorenzo che avrà il suo culmine massimo il 13 agosto alle 5 del mattino, non stasera, quando ricorre la vera e propria festività del Santo. Furono i Cinesi, nel 36 d.C. a rilevare per primi questo fenomeno, ma va a Giovanni Virginio Schiapparelli, un famoso astronomo italiano, il merito di averne individuato la motivazione ciclica.

