Roma, la massacra di botte per un “no” ma viene liberato: la pena è sospesa (Di martedì 9 agosto 2022) Erano amici. Erano in vacanza insieme. E lui l’ha massacrata di botte. L’ha seguita fuori dal ristorante e l’ha fatta cadere a terra con un pugno. Poi ha iniziato a prenderla a calci. E ancora a pugni. Le braccia di lei che cercavano di proteggersi, il suo corpo rannicchiato che respirava a fatica e le urla dei presenti che proprio al centro di Roma, a Campo dei Fiori, hanno assistito a tutta la scena cercando di salvarla. Le conseguenze più tragiche, come accade spesso, sono solo per la vittima. Lui, è libero. La pena è sospesa. Cos’è successo Ne avevamo parlato anche due giorni fa. La ragazza, in vacanza con alcuni amici, è stata trovata in una pozza di sangue distesa nei sampietrini in vicolo delle Grotte, poco distante da Campo de’ Fiori. Aveva avuto una discussione con un suo amico, se così ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Erano amici. Erano in vacanza insieme. E lui l’hata di. L’ha seguita fuori dal ristorante e l’ha fatta cadere a terra con un pugno. Poi ha iniziato a prenderla a calci. E ancora a pugni. Le braccia di lei che cercavano di proteggersi, il suo corpo rannicchiato che respirava a fatica e le urla dei presenti che proprio al centro di, a Campo dei Fiori, hanno assistito a tutta la scena cercando di salvarla. Le conseguenze più tragiche, come accade spesso, sono solo per la vittima. Lui, è libero. La. Cos’è successo Ne avevamo parlato anche due giorni fa. La ragazza, in vacanza con alcuni amici, è stata trovata in una pozza di sangue distesa nei sampietrini in vicolo delle Grotte, poco distante da Campo de’ Fiori. Aveva avuto una discussione con un suo amico, se così ...

