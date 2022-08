Renzi: La telenovela delle alleanze. (Di martedì 9 agosto 2022) di Matteo Renzi. La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli. Per chi vuole, qui il video della mia intervista a “Omnibus” di stamattina, qui il video di quella di ieri sera a “Zona Bianca“, e qui il link per prenotare l’appuntamento con “il Mostro“, giovedì 11 agosto a Marina di Pietrasanta, al Caffè della Versiliana. Noi non abbiamo partecipato a nessuna Leggi su freeskipper (Di martedì 9 agosto 2022) di Matteo. Lasta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli. Per chi vuole, qui il video della mia intervista a “Omnibus” di stamattina, qui il video di quella di ieri sera a “Zona Bianca“, e qui il link per prenotare l’appuntamento con “il Mostro“, giovedì 11 agosto a Marina di Pietrasanta, al Caffè della Versiliana. Noi non abbiamo partecipato a nessuna

Pasqual46407998 : RT @GiorgiaMeloni: Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato s… - rombi_ti : RT @P_M_1960: Renzi e Calenda si sono sentiti ieri e oggi. Per Renzi è Calenda che deve decidere se fare o no l'accordo con lui. Per Calen… - ERivetta : RT @P_M_1960: Renzi e Calenda si sono sentiti ieri e oggi. Per Renzi è Calenda che deve decidere se fare o no l'accordo con lui. Per Calen… - Selfini2 : RT @P_M_1960: Renzi e Calenda si sono sentiti ieri e oggi. Per Renzi è Calenda che deve decidere se fare o no l'accordo con lui. Per Calen… - Lady23347369 : RT @RadioRadioWeb: ??'Poi ci si domanda perché ci sono molti #astenuti: se uno segue la telenovela di #Calenda, quella di #Renzi, Sandra e R… -