Pomezia, perché la piscina alla Selva dei Pini quest’anno non ha riaperto (Di martedì 9 agosto 2022) La piscina della Selva dei Pini quest’anno purtroppo non aprirà. Sin dai primi giorni di giugno i cittadini, vedendo la struttura chiusa e praticamente in stato di ‘abbandono’, avevano iniziato ad interrogarsi sui social sui motivi della mancata apertura. In effetti, specie per la sua posizione e per i modici prezzi praticati, la piscina era molto gettonata fino allo scorso anno: tante le presenze giornaliere, con le famiglie – ma anche tanti ragazzi – che la sceglievano per concedersi qualche momento di relax e far fronte all’afa estiva senza doversi spostare dalla città. Con in più il vantaggio di essere immersi nel verde nella splendida riserva naturale della Sughereta. Il caso quest’anno però la brutta sorpresa. piscina vuota, locali dismessi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) Ladelladeipurtroppo non aprirà. Sin dai primi giorni di giugno i cittadini, vedendo la struttura chiusa e praticamente in stato di ‘abbandono’, avevano iniziato ad interrogarsi sui social sui motivi della mancata apertura. In effetti, specie per la sua posizione e per i modici prezzi praticati, laera molto gettonata fino allo scorso anno: tante le presenze giornaliere, con le famiglie – ma anche tanti ragazzi – che la sceglievano per concedersi qualche momento di relax e far fronte all’afa estiva senza doversi spostare dcittà. Con in più il vantaggio di essere immersi nel verde nella splendida riserva naturale della Sughereta. Il casoperò la brutta sorpresa.vuota, locali dismessi e ...

