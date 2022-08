Onorato | Il turismo a Roma tornerà a livelli pre-Covid nel 2023

(Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Un lungo serpentone di turisti dentro al parco archeologico del Colosseo: ben 23.447 visitatori in un solo giorno. Ma non è l'unico gioiello della Città Eterna, preso d'assalto, due giorni fa, nella "domenica gratis al museo" (iniziativa introdotta dal ministero della Cultura). C'è, ad esempio, anche Castel Sant'Angelo (4.889 visite), il Pantheon (4.842), Galleria Borghese (1.796) o il Parco archeologico di Ostia antica (988). La Capitale si ripopola di turisti e si avvicina ai numeri pre-pandemia. "La cultura è da sempre l'asset su cuiha fatto la propria fortuna. Stiamo valorizzando lo straordinario patrimonio archeologico e monumentale ma vogliamo a questo unire le potenzialità dei grandi eventi in luoghi iconici di", spiega all'AGI, l'assessore capitolino a, grandi eventi, moda e sport, Alessandro ...

