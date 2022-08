Muore a 31 anni, si indaga per omicidio colposo. Sospetto un valore del sangue fuori norma (Di martedì 9 agosto 2022) Gaddo Giusti La Procura di Prato ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per la morte di Gaddo Giusti, il trentunenne deceduto sabato scorso nella sua casa in ... Leggi su lanazione (Di martedì 9 agosto 2022) Gaddo Giusti La Procura di Prato ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l'ipotesi di reato di, per la morte di Gaddo Giusti, il trentunenne deceduto sabato scorso nella sua casa in ...

