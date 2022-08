Monte Bianco, gli irriducibili della scalata: «C’è chi vuole salire in pantaloncini e scarpe da tennis, ma rischiano la morte» (Di martedì 9 agosto 2022) Nei giorni scorsi abbiamo parlato del sindaco di Saint-Gervais Jean Marc Peillex e della sua decisione di far pagare 15 mila euro a chi vuole scalare il Monte Bianco sul versante francese «per anticipare i costi dei soccorsi e dell’eventuale funerale». Oggi il Corriere della Sera racconta che la comunicazione non ha dato i suoi frutti. Perché c’è ancora tanta gente che continua a provare a scalare nonostante i rischi. Venerdì scorso gli uomini della Brigade Blanche hanno fermato nove di quei «pazzi» che secondo il primo cittadino «giocano alla roulette russa». Si tratta di tre rumeni, quattro slovacchi e due francesi. Non è stato facile convincerli, ma alla fine ce l’hanno fatta. I pazzi e la roulette russa dell’alpinismo «Il giorno prima con tre italiani invece no. Erano una ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Nei giorni scorsi abbiamo parlato del sindaco di Saint-Gervais Jean Marc Peillex esua decisione di far pagare 15 mila euro a chiscalare ilsul versante francese «per anticipare i costi dei soccorsi e dell’eventuale funerale». Oggi il CorriereSera racconta che la comunicazione non ha dato i suoi frutti. Perché c’è ancora tanta gente che continua a provare a scalare nonostante i rischi. Venerdì scorso gli uominiBrigade Blanche hanno fermato nove di quei «pazzi» che secondo il primo cittadino «giocano alla roulette russa». Si tratta di tre rumeni, quattro slovacchi e due francesi. Non è stato facile convincerli, ma alla fine ce l’hanno fatta. I pazzi e la roulette russa dell’alpinismo «Il giorno prima con tre italiani invece no. Erano una ...

