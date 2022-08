Marcell Jacobs gareggerà agli Europei di Monaco di Baviera (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs oggi pomeriggio partirà alla volta di Monaco di Baviera per rifinire la preparazione in vista dei Campionati Europei ai quali prenderà parte. È quanto apprende l'AGI da fonti dello staff del velocista azzurro. Martedì mattina è stata sciolta la riserva anche a seguito delle analisi incoraggianti degli ultimi giorni: per questo motivo il programma è confermato, ovvero di prendere parte ai 100 metri degli Europei di Monaco di Baviera. Le batterie dei 100 metri sono in agenda il giorno di Ferragosto (Marcell potrebbe passare direttamente al turno successivo) mentre semifinale e finale il pomeriggio del giorno 16 agosto. Fonti dello staff di Jacobs, portacolori ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Il campione olimpico dei 100 metri,oggi pomeriggio partirà alla volta didiper rifinire la preparazione in vista dei Campionatiai quali prenderà parte. È quanto apprende l'AGI da fonti dello staff del velocista azzurro. Martedì mattina è stata sciolta la riserva anche a seguito delle analisi incoraggianti degli ultimi giorni: per questo motivo il programma è confermato, ovvero di prendere parte ai 100 metri deglididi. Le batterie dei 100 metri sono in agenda il giorno di Ferragosto (potrebbe passare direttamente al turno successivo) mentre semifinale e finale il pomeriggio del giorno 16 agosto. Fonti dello staff di, portacolori ...

