Liga-Serie A 4-0 e adios: se il buongiorno si vede dal mattino… (Di martedì 9 agosto 2022) Il fine settimana delle amichevoli ha vissuto sugli incroci tra Liga e Serie A lasciando alle italiane un quadro assai desolante La casualità che ci mette di fronte alla cruda realtà: tra Liga e Serie A i rapporti di forza sono ancora quanto mai sbilanciati. A pochi giorni dall’inizio del nostro campionato ci lecchiamo le ferite dopo un weekend traumatico per ambizioni e aspettative. Con Premier League, BundesLiga, Ligue 1 e gran parte degli altri tornei continentali in rampa di lancio, italiane e spagnole hanno finito quasi naturalmente per incrociarsi su più fronti. Ebbene il bilancio è stato chiaro, netto, indiscutibile: 4 vittorie iberiche e due pareggi. Desolante per i nostri colori anche perché in campo sono scese sei delle migliori otto della scorsa stagione, con le sole Milan e Roma a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Il fine settimana delle amichevoli ha vissuto sugli incroci traA lasciando alle italiane un quadro assai desolante La casualità che ci mette di fronte alla cruda realtà: traA i rapporti di forza sono ancora quanto mai sbilanciati. A pochi giorni dall’inizio del nostro campionato ci lecchiamo le ferite dopo un weekend traumatico per ambizioni e aspettative. Con Premier League, Bundes, Ligue 1 e gran parte degli altri tornei continentali in rampa di lancio, italiane e spagnole hanno finito quasi naturalmente per incrociarsi su più fronti. Ebbene il bilancio è stato chiaro, netto, indiscutibile: 4 vittorie iberiche e due pareggi. Desolante per i nostri colori anche perché in campo sono scese sei delle migliori otto della scorsa stagione, con le sole Milan e Roma a ...

FilippoLaBua1 : Ascoltatemi un attimo. Ma secondo voi fanno inglesi della Liga che ci fanno del profilo della serie A A dire che si… - Robert004_ : @SanNicolo23 @FCBMonalisa @Vettel_AMR Copa del rey is bigger than serie a?? visto che sei pure italiano, credo che s… - NeroAzzurro20 : @NicoSchira è normale le squadre di liga hanno giocatori più tecnici e veloci rispetto a quelle della serie a le… - macheoooh38 : @grinz78golfer @ilLore79 Siamo seri in serie A non la mette nessuno. La puó mettere qualcuno in liga - umbo70 : RT @Rossonerosemper: Cosa sarebbe successo con l'Inter 2011 se anziché l'accondiscendente Serie A avesse trovato una gestione tipo Liga? -