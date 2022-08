Langya, il nuovo virus di origine animale scoperto in Cina: ecco i sintomi (Di martedì 9 agosto 2022) La Cina alle prese con il Langya virus, un nuovo virus che dopo il Covid minaccia la sanità nelle province di Shandong e Henan e che preoccupa i virologi. Appartiene al genere Henipavirus ed è stato ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022) Laalle prese con il, unche dopo il Covid minaccia la sanità nelle province di Shandong e Henan e che preoccupa i virologi. Appartiene al genere Henipaed è stato ...

