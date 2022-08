La gara a chi è meno populista dell'altro in campagna elettorale (Di martedì 9 agosto 2022) La colpa è tutta di un acronimo: TTP, tutto tranne il populismo. A poco meno di cinquanta giorni dal termine, la campagna elett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) La colpa è tutta di un acronimo: TTP, tutto tranne il populismo. A pocodi cinquanta giorni dal termine, laelett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

GabrieleBiolo : La vita non è una gara, non esiste alcun traguardo, vince solo chi non si arrende, chi non si lascia schiacciare da… - Soralella17 : Ti stai sbagliando chi hai visto non è..non è la Iessicaaaaaa Lei è vestita di bianco lo soooo No ,non è la ihessi… - fede7ico : @theMilanZone_ Fanno a gara a chi spara più nomi - ROMAMOROMAMOR : @LorenzoDelloRu1 @enricocamelio @IlarioDiGiovamb Fanno sempre la gara a chi ha detto prima una notizia mentre adess… - raissa_iannacci : @AdrianaSpappa Certo che tra Calenda e Renzi fanno a gara a chi è più simpatico -