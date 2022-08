"Hitler è stata l'ultima persona che...": Medvedev, l'ultima agghiacciante teoria (Di martedì 9 agosto 2022) Il super-falco e sempre più fuori controllo Dmitry Medvedev torna a delirare, a minacciare, a prodursi in affermazioni agghiaccianti, sconcertanti. Di base, il ritornello è sempre lo stesso: gli ucraini sono dei nazisti. Già, perché questo è anche la "giustificazione" che Vladimir Putin e il Cremlino hanno offerto al mondo quando hanno deciso di devastare, smembrare un Paese. Ma si diceva, Medvedev, ex presidente della Federazione russa il cui obiettivo, forse, è proprio quello di tornare presidente. Nel corso del Consiglio di Sicurezza russo, infatti, ha ricordato le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky, secondo il quale l'intera popolazione russa sarebbe responsabile della guerra contro Kiev. "Ritiene l'intera popolazione russa responsabile dell'operazione speciale? Adolf Hitler è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Il super-falco e sempre più fuori controllo Dmitrytorna a delirare, a minacciare, a prodursi in affermazioni agghiaccianti, sconcertanti. Di base, il ritornello è sempre lo stesso: gli ucraini sono dei nazisti. Già, perché questo è anche la "giustificazione" che Vladimir Putin e il Cremlino hanno offerto al mondo quando hanno deciso di devastare, smembrare un Paese. Ma si diceva,, ex presidente della Federazione russa il cui obiettivo, forse, è proprio quello di tornare presidente. Nel corso del Consiglio di Sicurezza russo, infatti, ha ricordato le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky, secondo il quale l'intera popolazione russa sarebbe responsabile della guerra contro Kiev. "Ritiene l'intera popolazione russa responsabile dell'operazione speciale? Adolf...

