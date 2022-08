Fatta per Fabian Ruiz al PSG: il Napoli ha già in mano il sostituto (Di martedì 9 agosto 2022) In questi ultimi giorni è giunta la notizia per cui il Paris Saint-Germain avrebbe offerto 25 milioni di euro al Napoli per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2023, ha accettato di trasferirsi a Parigi rifiutando così il rinnovo con il club azzurro. La cessione, dunque, è in dirittura d’arrivo ed il numero 8 è pronto a vestire i colori del top club francese. Tuttavia, con la partenza imminente dell’ex Betis, la società partenopea incasserà un bel gruzzoletto e dovrà provvedere subito ad un sostituto di valore: nelle ultime ore sta tornando di moda il nome di Dominic Szoboszlai, talentuoso centrocampista in forza al Lipsia. Ecco la cifra per l’eventuale trattativa. Secondo l’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il 21enne ungherese si è messo in mostra ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 agosto 2022) In questi ultimi giorni è giunta la notizia per cui il Paris Saint-Germain avrebbe offerto 25 milioni di euro alper. Il centrocampista spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2023, ha accettato di trasferirsi a Parigi rifiutando così il rinnovo con il club azzurro. La cessione, dunque, è in dirittura d’arrivo ed il numero 8 è pronto a vestire i colori del top club francese. Tuttavia, con la partenza imminente dell’ex Betis, la società partenopea incasserà un bel gruzzoletto e dovrà provvedere subito ad undi valore: nelle ultime ore sta tornando di moda il nome di Dominic Szoboszlai, talentuoso centrocampista in forza al Lipsia. Ecco la cifra per l’eventuale trattativa. Secondo l’edizione giornaliera del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, il 21enne ungherese si è messo in mostra ...

romeoagresti : È fatta: accordo totale tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic // Done deal: full agreement between Juve and Eintracht… - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, fatta per l’arrivo di #Petagna dal @sscnapoli ???? - CarloCalenda : Una cortesia, so che questo posto è diventato un immondezzaio, so che ci sono persone legittimamente arrabbiate per… - StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Melania9811 : RT @GoalItalia: La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] -