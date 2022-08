Europei di nuoto a Roma | 102 azzurri a caccia di medaglie

(Di martedì 9 agosto 2022)(ITALPRESS) – “Questa è la Nazionale italiana più forte di sempre. Sarà un Europeo emozionante. Quanti ori vincerà l’Italia? Più di dieci”. Parola di Federica Pellegrini che, appesi al chiodo costume e cuffia, veste i panni di madrina dei Campionatidelle discipline acquatiche, che tornano a, e in Italia, dopo 39 anni, in programma dall’11 al 21 agosto al Foro Italico. Proprio dove 13 anni fa ha stabilito il record del mondo dei 200 stile libero, ancora imbattuto, la Divina questo pomeriggio ha tagliato il nastro della manifestazione continentale, assieme al presidente della FederPaolo Barelli e a tutta la squadra azzurra. “Siamo qui con una Nazionale di altissimo livello e in cui sono presenti nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo e undici. Questi ...

È un'emozione unica: aspettavo glidi Roma da tanto tempo. C'è voglia di far bene, perché ci verranno a vedere tante persone. Cercherò di ottenere il massimo sia in piscina che in acque ...Europeo in casa per la nuotatrice romana che dovrà difendere gli ori conquistati lo scorso anno nei 400, 800 e 1500 stile: 'Non è una pressione, ma uno sprono. Ho capito di poter tirare fuori il ...La campionessa olimpionica e madrina dei Campionati al via l’11 agosto al Foro Italico di Roma «Mi tufferei, è logico. Questo era il rischio della mia decisione di lasciare, che con gli Europei qui a ...Nuoto, le parole di Benedetta Pilato a margine della presentazione degli Europei di Roma 2022: "Io Peaty al femminile Magari" ...