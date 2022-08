Donald Trump, tutti i guai del presidente: blitz dell’FBI nel suo resort in Florida (Di martedì 9 agosto 2022) USA. Certamente si è trattato di un episodio senza precedenti nella storia americana, di ieri e di oggi: i federali sono entrati nella residenza privata di un ex presidente con un mandato di perquisizione. Davvero eclatante: l’FBI in persona, nelle ultime ore, ha fatto letteralmente irruzione nella residenza di Donald Trump con un mandato di perquisizione presso il resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, prelevando alcune scatole di documenti. blitz dei federali a casa Trump: perché? Tra i federali, nonostante Trump avesse – certo con riluttanza – ceduto a gennaio i documenti richiesti dall’indagine, non tutti erano convinti che avesse consegnato tutto. Lo scorso febbraio, infine, l’ex presidente aveva poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) USA. Certamente si è trattato di un episodio senza precedenti nella storia americana, di ieri e di oggi: i federali sono entrati nella residenza privata di un excon un mandato di perquisizione. Davvero eclatante: l’FBI in persona, nelle ultime ore, ha fatto letteralmente irruzione nella residenza dicon un mandato di perquisizione presso ilMar-a-Lago a Palm Beach, in, prelevando alcune scatole di documenti.dei federali a casa: perché? Tra i federali, nonostanteavesse – certo con riluttanza – ceduto a gennaio i documenti richiesti dall’indagine, nonerano convinti che avesse consegnato tutto. Lo scorso febbraio, infine, l’exaveva poi ...

