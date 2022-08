Di Battista dopo la decisione di non candidarsi: “Io costretto a lasciare il M5s. Mi hanno impedito di fare il capo politico” (Di martedì 9 agosto 2022) In un lungo intervento in diretta sui suoi canali social Alessandro Di Battista spiega le ragioni che lo hanno portato a rinunciare alla candidatura alle prossime elezioni politiche: “Io di fatto sono stato costretto a lasciare il M5s, proprio perché soprattutto Grillo ha indirizzato il Movimento” nel “governo dell’assembramento”. “Ma anche precedentemente io ho avuto momenti difficili, quando fondamentalmente mi hanno impedito di fare il capo politico del M5s evitando di votare, quando non hanno neppure voluto pubblicare i voti degli Stati Generali perché io avevo preso il triplo dei voti di Di Maio“. “E quindi non si doveva far sapere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) In un lungo intervento in diretta sui suoi canali social Alessandro Dispiega le ragioni che loportato a rinunciare alla candidatura alle prossime elezioni politiche: “Io di fatto sono statoil M5s, proprio perché soprattutto Grillo ha indirizzato il Movimento” nel “governo dell’assembramento”. “Ma anche precedentemente io ho avuto momenti difficili, quando fondamentalmente midiildel M5s evitando di votare, quando nonneppure voluto pubblicare i voti degli Stati Generali perché io avevo preso il triplo dei voti di Di Maio“. “E quindi non si doveva far sapere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

