Coppa Italia, Milan: agli ottavi una tra Torino e Cittadella (Di martedì 9 agosto 2022) Si sono conclusi i trentaduesimi di Coppa Italia. agli ottavi il Milan troverà la vincente di Torino-Cittadella, gara in programma ad ottobre Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) Si sono conclusi i trentaduesimi diiltroverà la vincente di, gara in programma ad ottobre

acffiorentina : Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia per la morte di Alberto Orz… - OfficialASRoma : ?? Coppa Italia: agli ottavi di finale affronteremo la vincente tra Genoa e SPAL all'Olimpico. ??? La partita è incl… - gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - milansette : Coppa Italia, due giornata squalifica a Faraoni del Verona #acmilan #rossoneri - profeta_78 : @rupertalbe Non comprendo perché la prima squadra la coccarda della coppa Italia non l'abbia messa così. -