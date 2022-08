Calcio: Lega Pro, domenica 4 settembre parte campionato Serie C (Di martedì 9 agosto 2022) Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l'inizio del campionato 2022 ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Il Presidente dellaPro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l'inizio del2022 ...

LegaProOfficial : VERSO IL RINVIO DEL CAMPIONATO DI #SERIEC 2022/23. GRAVE DANNO PER IL NOSTRO CALCIO Tutti i dettagli qui: - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lega Pro. Slitta inizio campionato,Serie C al via il 4 settembre - glooit : Calcio: Lega Pro, domenica 4 settembre parte campionato Serie C leggi su Gloo - SassiLive : LEGA PRO: CAMPIONATO DI SERIE C 2022-2023 PARTE IL 4 SETTEMBRE - ItaSportPress : #SerieC, si parte il 4 settembre -